Detienen a pareja con más de 200 dosis de droga en Monterrey

Al notar la presencia de las autoridades, intentaron huir, lo que desató una persecución que concluyó metros más adelante

Una pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil en el norte de Monterrey, tras ser sorprendida en posesión de diversas dosis de droga y dinero en efectivo.

Los hechos se registraron en la colonia Topo Chico, donde derivado de un trabajo de investigación, los presuntos, identificados como Diego “N” de 37 años, y Francisca “N” de 39, fueron ubicados a bordo de una camioneta.

Al notar la presencia de las autoridades, intentaron huir, lo que desató una persecución que concluyó metros más adelante.

Tras su detención, se les aseguraron 77 envoltorios con hierba similar a la marihuana, 83 dosis de una sustancia parecida al cristal y 74 más con características de cocaína en piedra, además de dinero en efectivo y un chaleco balístico.

De acuerdo con las autoridades, ambos serían considerados generadores de violencia y presuntamente forman parte de un grupo delictivo.

Fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.