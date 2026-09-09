Detienen a pareja con drogas y municiones al sur de Monterrey

La pareja es investigada por su posible pertenencia a un grupo delictivo y por presuntamente desempeñarse como generadores de violencia

Dos personas, señaladas como presuntas generadoras de violencia, fueron detenidas por elementos de Fuerza Civil durante un operativo de la División de Investigación e Inteligencia, al sur de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en la colonia República, donde los agentes realizaban indagatorias para ubicar a los ahora detenidos, quienes presuntamente frecuentaban la zona.

El despliegue se realizó sobre la avenida Alfonso Reyes y la calle Camino del Mirador, donde los oficiales detectaron una camioneta Chevrolet Silverado que coincidía con las características del vehículo utilizado por la pareja.

Tras ordenar al conductor detener la marcha y descender de la unidad, fueron identificados como Jesús “N”, de 39 años, y Johana “N”, también de 39 años.

Durante una revisión, los elementos localizaron dos cargadores para arma larga abastecidos, tres cargadores para arma corta también abastecidos, diversos envoltorios con presuntos narcóticos y cigarrillos con aparente marihuana, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

De acuerdo con las autoridades, la pareja sería investigada por su posible pertenencia a un grupo delictivo y por presuntamente desempeñarse como generadores de violencia.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.