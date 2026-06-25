Detienen a pareja con drogas en Santa Catarina

Durante una inspección preventiva, los agentes aseguraron 10 bolsas con hierba con marihuana, 19 con piedra, 9 en polvo y 18 dosis cristal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina detuvieron a un hombre y una mujer tras ser sorprendidos en posesión de diversas sustancias ilícitas.

La detención se registró la tarde del martes cuando policías realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un vehículo color blanco que circulaba de manera imprudente, poniendo en riesgo a automovilistas y a un peatón.

Al marcarles el alto, los oficiales identificaron al conductor como Héctor Daniel “N”, de 24 años, y a su acompañante, Vannia Sofía “N”, de 23 años en le cruce de la calle Kentia y Rincón de la Fama en la colonia Rincón de las Palmas.

Durante una inspección preventiva, los agentes aseguraron 10 bolsas con hierba con marihuana, 19 con piedra, 9 en polvo y 18 dosis cristal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el vehículo esta relacionado con un hecho de alto impacto registrado el pasado sábado 20 de junio en la colonia Industrias Santa Catarina, donde dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.