Detienen a pareja con droga tras infracciones viales en Santiago

Los ocupantes fueron identificados como Azalia “N”, de 27 años, y Daniel “N”, de 31, ambos con domicilio en la colonia Los Aguirre.

Una pareja fue arrestada por elementos del Grupo de Reacción Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, luego de que presuntamente le fueran localizados envoltorios con aparente marihuana durante una intervención policial.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia San José, donde los oficiales detectaron que un vehículo Chevrolet Chevy, con placas de Nuevo León, cometía diversas faltas al reglamento de tránsito, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección.

Los ocupantes fueron identificados como Azalia “N”, de 27 años, y Daniel “N”, de 31, ambos con domicilio en la colonia Los Aguirre.

Durante la revisión del automóvil, los policías observaron en el área del reposapiés del conductor dos bolsas de plástico que contenían una hierba con características similares a la marihuana.

Tras el hallazgo, la pareja fue asegurada y trasladada ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.