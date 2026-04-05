Detienen a pareja con droga; los investigan por robo de vehículo

De acuerdo con las indagatorias, las autoridades buscan establecer la posible relación de la pareja con otros hechos delictivos en la zona metropolitana

Una pareja fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les encontraran diversas dosis de droga cuando circulaban a bordo de una camioneta en calles de la colonia Del Norte.

La detención se registró alrededor de las 22:00 horas en el cruce de la avenida San Nicolás y Los Ángeles, donde elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia. En ese punto, observaron a una pareja que ignoró la luz roja de un semáforo mientras se desplazaba en una camioneta Toyota Avanza blanca con placas RZV-467-C, motivo por el cual les marcaron el alto.

Tras detener la marcha del vehículo, los oficiales procedieron a realizar una inspección, durante la cual localizaron cuatro bolsas con una sustancia sólida con características similares a la droga tipo cristal, así como otra bolsa con hierba verde con características de la mariguana, con una cantidad estimada para la elaboración de aproximadamente ocho cigarrillos.

Las personas detenidas fueron identificadas como Jesús Omar M., de 31 años, y Jaqueline Denisse C., de 26 años, quienes además son investigados por su posible participación en el robo de un automóvil Chevrolet Aveo 2026 en color gris, reportado el 31 de marzo en la colonia ExHacienda San Francisco, en el municipio de Apodaca. Dicho vehículo fue posteriormente localizado en el sector Valle del Carrizal, en Ciénega de Flores.

De acuerdo con las indagatorias, las autoridades buscan establecer la posible relación de la pareja con otros hechos delictivos en la zona metropolitana.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.