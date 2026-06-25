Detienen a pareja con droga en Santa Catarina

El Nissan auto asegurado podría estar relacionado con un hecho de alto impacto registrado el pasado sábado 20 de junio en la colonia Industrias Santa Catarina

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina tras ser sorprendidos en posesión de diversas dosis de droga, además de que el vehículo en el que viajaban es investigado por su posible relación con un hecho violento ocurrido días atrás en el municipio.

La detención se registró durante la tarde del martes, cuando policías municipales realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un automóvil Nissan blanco que circulaba de manera imprudente, poniendo en riesgo tanto a otros automovilistas como a un peatón.

Los oficiales les marcaron el alto en el cruce de las calles Kentia y Rincón de la Fama, en la colonia Rincón de las Palmas, donde identificaron al conductor como Héctor Daniel “N”, de 24 años, y a su acompañante, Vannia Sofía “N”, de 23 años.

Durante una inspección preventiva, los uniformados localizaron entre sus pertenencias 10 bolsas con hierba con características similares a la marihuana, 19 envoltorios con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, nueve dosis en polvo y 18 dosis de una sustancia con características del cristal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el Nissan asegurado podría estar relacionado con un hecho de alto impacto registrado el pasado sábado 20 de junio en la colonia Industrias Santa Catarina, donde dos personas resultaron lesionadas por proyectiles de arma de fuego.

La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con la droga y el vehículo asegurado, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer si existe alguna relación con otros hechos delictivos.