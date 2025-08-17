Detienen a pareja con droga dentro de peluche en Monterrey

Una pareja de jóvenes fue detenida al encontrarles ocho envoltorios con una sustancia igual a la droga tipo cristal y una pipa dentro de un mono de peluche

Una pareja de jóvenes fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey, al encontrarles ocho envoltorios con una sustancia igual a la droga tipo cristal, de los cuales la mitad estaban dentro de un mono de peluche, así como una pipa de vidrio, en el sexto sector de la colonia Valle de Infonavit.

Los detenidos identificados como: Lilith "N" de 20 años y su novio Rodrigo "N" de 23, se registró a las 11:45 horas en Silicio y Circonio.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reporta un caso de personas realizando escándalo al interior de una vivienda.

Cuando llegaron al domicilio, los oficiales se entrevistan con la víctima, de 64 años de edad, quien les dijo que su nieta estaba haciendo demasiado ruido junto con su novio, en uno de los cuartos de la casa.

Luego que les permitió pasar, los uniformados municipales procedieron a realizarles una inspección, encontrándole al joven cuatro envoltorios con una sustancia similar a la droga tipo cristal.

Mientras que a Lilith, quien tenía en sus manos un mono de peluche sin cabeza color café, e intentaba tirarlo, se lo quitaron y los policías se percataron que al interior tenía igual número de dosis de la misma droga, así como una pipa cristalina, por lo que ambos fueron detenidos.

La pareja fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.