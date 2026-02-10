Detienen a pareja con 'cuerno de chivo' y droga en Monterrey

Vecinos del sector reportaron a las autoridades detonaciones de arma de fuego al aire por lo que los elementos se movilizaron hasta un terreno baldío

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre y una mujer con armas, una de ellas conocida como 'Cuerno de Chivo' y varias dosis de droga.

La captura se registró este domingo alrededor de las 18:50 horas en las calles Universo 2000 y Primera de Diciembre, en la colonia Luis Echeverría.

Vecinos del sector reportaron a las autoridades detonaciones de arma de fuego al aire por lo que los elementos se movilizaron hasta un terreno baldío en donde se encontraba un hombre con las características proporcionadas.

Al acercarse y marcarles una revisión de rutina, al hombre le encontraron un arma larga con 31 cartuchos hábiles, así como una bolsa de plástico transparente con 10 envoltorios con hierba verde con las características de la mariguana.

Mientras que la mujer portaba a la altura de la cintura un arma corta, tipo Prieto Bereta, calibre .9 milímetros, con 13 cartuchos hábiles y una bolsa en color negro con 10 envoltorios de hierba verde, con las características de la mariguana.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Javier F., de 38 años, y Karla Ivonne F., de 35 años. Son investigados por las actividades ilícitas a las que se dedican.

El hombre y la mujer, así como las armas y la droga, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes decidirán su situación jurídica.