Detienen a pareja con auto robado en Salinas Victoria

Una pareja fue detenida en Salinas Victoria tras una persecución en un auto robado en San Nicolás; uno tenía orden vigente.

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La detección de un automóvil con reporte de robo mediante los arcos de seguridad derivó en una persecución y la detención de un hombre y una mujer en Salinas Victoria. Uno de los detenidos contaba además con una orden de aprehensión vigente, según la información municipal.

El vehículo, un Chevrolet Malibú, fue identificado a la altura del kilómetro 2 de la carretera Santa Rosa a Salinas Victoria. La unidad tenía reporte de robo del 24 de octubre por un hecho registrado en San Nicolás de los Garza.

Alerta del C4 permitió dar seguimiento al vehículo

Tras recibir la alerta de los arcos de seguridad, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) activó los protocolos y avisó a los elementos de la Policía Municipal para localizar el automóvil.

De acuerdo con el reporte, los ocupantes no atendieron las indicaciones de los oficiales y continuaron su trayecto. Esto dio inicio a una persecución por distintos puntos del municipio, que terminó en el cruce de las calles Marte y Calzada del Sol, en la colonia Bosques de Castilla.

Uno de los detenidos tenía una orden de aprehensión

En ese punto, los policías detuvieron a un hombre de 35 años y a una mujer de 22. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones.

Las autoridades municipales confirmaron que uno de ellos tenía una orden de aprehensión vigente, aunque no precisaron a quién correspondía ni el delito por el que era requerido.

El Municipio señaló que la intervención forma parte del Modelo Salinas Victoria, que combina tecnología de vigilancia, monitoreo del C4 y coordinación con los policías para atender las alertas de seguridad.