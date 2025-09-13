Detienen a pareja con arsenal en el municipio de Linares

Una pareja fue sorprendida con un arsenal: 16 armas largas, 168 cargadores, 840 cartuchos, chalecos, cascos, celulares y una motocicleta

Mediante labores de inteligencia e investigación del Grupo de Coordinación en Seguridad, se capturó a una pareja en posesión de un arsenal, la noche del jueves en el municipio de Linares.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla, informó de la acción, ocurrida en el Ejido El Diez, donde los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Fuerza Civil hicieron un despliegue estratégico en brechas.

Lograron interceptar a los sospechosos en un camino de terracería, cuando portaban armas largas y chalecos balísticos.

Al abordarlos, les pidieron deponer las armas.

Se identificaron como Sebastián N., de 34 años de edad, y Esmeralda N., de 38.

La pareja tenía extendida una manta sobre el suelo, donde ocultaban 16 armas largas, 168 cargadores, 840 cartuchos hábiles, 18 chalecos balísticos, 11 fornituras, 11 cascos balísticos, dos celulares y una motocicleta.

Ambas personas y el arsenal quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.