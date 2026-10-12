Detienen a pareja con armas y municiones en Guadalupe

Arturo “N” y Claudia “N” intentaron huir en un auto, pero fueron interceptados con cristal y tres cargadores para arma de fuego.

Una pareja fue detenida por policías de Fuerza Civil tras ser sorprendida con presuntas sustancias ilícitas, cargadores para arma larga y municiones, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la corporación de seguridad, los detenidos fueron identificados como Arturo “N” y Claudia “N”, ambos de 42 años de edad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y la calle Río Pesquería, luego de que los oficiales detectaran a los sospechosos a bordo de un automóvil Renault Kwid, en calles de la colonia Fomerrey 32.

Los tripulantes intentaron escapar cuando les marcaron el alto, pero fueron interceptados metros más adelante, según la información compartida.

Entre sus pertenencias, las autoridades localizaron varios envoltorios con una sustancia conocida como cristal, tres cargadores para arma larga y 34 municiones.

La corporación señaló que la pareja es considerada presunta generadora de violencia y posiblemente vinculada con un grupo delictivo.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.