Detienen a pareja con 49 dosis de presunto cristal en Monterrey

Policía de Monterrey y Ejército Mexicano detuvieron a una pareja con 49 dosis de una sustancia similar al cristal en el centro

Una pareja fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, luego de que presuntamente le localizaran 49 envoltorios con una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.

La detención de José Rolando “N” y Daniela Elizabeth “N” ocurrió alrededor de las 23:30 horas, en el cruce de las calles Villagrán e Isaac Garza, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada, los elementos municipales participaban en el “Operativo Monterrey Seguro” junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de las labores de prevención y vigilancia.

Durante el recorrido, los oficiales observaron a una pareja que mantenía una actitud que consideraron sospechosa, por lo que decidieron aproximarse para realizar una revisión.

Una pipa y un encendedor alertaron a los oficiales

Al acercarse, los policías detectaron que la mujer llevaba consigo una pipa transparente y un encendedor, motivo por el cual procedieron a revisar a ambos integrantes de la pareja.

Durante la inspección de sus pertenencias, entre ellas una mochila, los oficiales localizaron 49 dosis de una sustancia sólida con características similares a la droga tipo cristal.

Ante el hallazgo, José Rolando “N” y Daniela Elizabeth “N” fueron detenidos y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey.

La pareja quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente por los hechos registrados durante el operativo.