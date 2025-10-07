Detienen a pareja con 45 bolsas con cristal en Guadalupe

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan a una pareja discutiendo en la vía pública

Cuando se encontraban discutiendo en la vía pública, una pareja fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey, tras presuntamente encontrarles 45 bolsas con una sustancia sólida con las características de la droga tipo cristal, en el centro de la ciudad.

La captura de Adán N., de 30 años y Brenda Melissa M., de 26 años de edad, se registró a las 18:35 horas en Ruperto Martínez y Juan Álvarez.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan a una pareja discutiendo en la vía pública, ya que la femenina le dio una cachetada y el hombre la empujó.

Los oficiales se aproximaron hacia ellos, escuchando que se insultaban mutuamente, por lo que procedieron a revisarlos.

En una mochila “cangurera”, el hombre traía 30 bolsas con una sustancia sólida similar a la droga tipo cristal, mientras que en otra, a la joven le localizaron 15 más con el mismo alcaloide, siendo detenidos.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

La pareja fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.