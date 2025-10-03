Detienen a pareja con 40 dosis de cocaína en Monterrey

La pareja fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes

Una pareja que viajaba en una motocicleta fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente encontrarles 40 bolsas con polvo blanco siilar a la cocaína, en la colonia Sarabia.

La captura de Jonathan G., de 28 años y Lucero Janeth R., de 27 años de edad, se registró a las 12:00 horas de este miércoles, en Aquiles Serdán y Juan Méndez, cerca del centro de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando detectaron a una pareja a bordo de una motocicleta Dinamo, color naranja, placa 26RZR5, cuyo conductor iba zigzagueando.

Los uniformados municipales le marcaron el alto, ante lo cual se detienen metros más adelante.

Al proceder a revisar a la pareja, les encontraron a cada uno 20 envoltorios de plástico tipo ziploc con polvo blanco con las características de la cocaína, por lo cual quedaron detenidos, mientras la moto fue asegurada.

La pareja fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.