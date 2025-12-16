Detienen a pareja con 26 envoltorios de droga en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reporta riña en la vía pública

Un hombre y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarles tres bolsas con hierba verde similar a la mariguana y 23 envoltorios con una sustancia sólida con las características de la cocaína en polvo, en el centro de la ciudad.

La captura de Melissa Jazmín S., de 30 años y Missael Antonio M., de 42 años de edad, se registró a las 23:10 horas, en Modesto Arreola y Miguel Nieto.

Los uniformados municipales arriban al sitio, encontrando a la pareja insultándose mutuamente y al ver la presencia de los policías, los agreden de manera verbal.¿

Al ser asegurados, a la femenina le localizan una mochila tipo "mariconera", que en su interior tenía una bolsa plástica con hierba verde similar a la mariguana para 20 cigarros aproximadamente y 14 dosis de polvo blanco igual a la cocaína.

Mientras que al masculino le encuentran en un sobre amarillo dos bolsas de plástico con hierba verde con las características de la mariguana, para 30 cigarros aproximadamente, así como nueve dosis de polvo blanco parecido a la cocaína, siendo detenidos.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre y la mujer fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.