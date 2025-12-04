Detienen a pareja con 150 mil pesos durante operativo en Apodaca

Se aseguró un arma corta abastecida con seis balas, 150 mil pesos en efectivo, tres envoltorios con hierba verde y seca con las características de la mariguana

Una pareja considerada como generadora de violencia y objetivo federal fue capturada en el municipio de Apodaca.

La aprehensión, en calles del Fraccionamiento Parque Industrial Milenium, fue gracias a estrategias conjuntas entre la División de Inteligencia de Fuerza Civil y autoridades federales.

El hombre y la mujer quedaron detenidos en un operativo de investigación e inteligencia montado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Defensa, Guardia Nacional y Fuerza Civil.

En la acción en el Boulevard Aeropuerto, las autoridades visualizaron un vehículo Dodge Attitude, con placas de circulación del estado de Tamaulipas, unidad que coincidía con la descripción del objetivo de las autoridades para su detección.

Ante eso, les indicaron detener la marcha.

Los tripulantes del automóvil se identificaron como Abel “N”, de 35 años de edad; y Janeth “N”, de 30.

Les decomisaron un arma corta abastecida con seis balas, 150 mil pesos en efectivo, tres envoltorios con hierba verde y seca con las características de la mariguana, dos credenciales de elector, dos tablets y dos celulares.

Cuando se hacía la inspección, se percataron que los ahora investigados eran acompañados por dos niños, mismos que fueron trasladados ante otras autoridades para analizar su situación.

El sujeto ya era buscado por las autoridades policiales por ser generador de violencia y objetivo prioritario, al ser integrante de un grupo delictivo que tiene presencia nacional e internacional.

La pareja fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Federal para las responsabilidades que les resulten.