Detienen a pareja armada tras operativo policial en Guadalupe

Al inspeccionar la mochila, los oficiales localizaron un cargador para arma larga abastecido con 16 cartuchos útiles, los cuales fueron asegurados

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalupe luego de un operativo desplegado tras el reporte de personas armadas en la colonia La Rosita, donde les aseguraron un arma de fuego, un cargador para arma larga y un total de 31 cartuchos útiles.

La movilización se registró sobre la avenida Plutarco Elías Calles y la calle Retorno, donde oficiales implementaron un operativo de búsqueda tras recibir el reporte ciudadano.

Durante los recorridos de vigilancia, los policías localizaron a dos personas que coincidían con las características proporcionadas. Al notar la presencia de las unidades, el hombre presuntamente arrojó una mochila al suelo para intentar deshacerse de su contenido.

Al inspeccionar la mochila, los oficiales localizaron un cargador para arma larga abastecido con 16 cartuchos útiles.

De manera simultánea, durante una revisión preventiva a la mujer, los policías encontraron fajada a la altura de la cintura una pistola tipo Glock con un cargador abastecido y 15 cartuchos hábiles.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo Adolfo, de 21 años, y Ana Laura, de 53 años.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del armamento y establecer si existe alguna relación con otros hechos delictivos.