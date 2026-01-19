Detienen a pareja armada con droga y motos robadas en Monterrey

Un hombre y una mujer fueron detenidos por la presunta portación de armas de fuego, drogas y una motocicleta con reporte de robo

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey por la presunta portación de armas de fuego, drogas y una motocicleta con reporte de robo, mientras circulaban en una camioneta relacionada con hechos delictivos.

La detención de Jorge S., de 42 años, y Brenda Sarahí, de 31, ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el cruce de Antillón y Héroes del 47, frente a los Condominios Constitución.

Ubicación mediante C4

Con apoyo del sistema de monitoreo C4, los oficiales ubicaron una camioneta Chevrolet Silverado, con placas WF 6158 B del estado de Tamaulipas, en cuya caja se transportaban tres motocicletas.

Al interceptar el vehículo e inspeccionarlo, se confirmó que una de las motocicletas contaba con reporte de robo en el municipio de San Nicolás de los Garza, con fecha del 13 de enero, mientras que las otras dos no tenían placas de circulación.

Armas y droga aseguradas

Durante la revisión, los uniformados localizaron dos rifles tipo escopeta calibre .22, 14 cartuchos útiles y dos bolsas de plástico transparente.

Una de ellas contenía hierba verde con características de la marihuana, con un peso aproximado de 276 gramos, y la otra una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal, con un peso cercano a los 500 gramos.

Entre las pertenencias de los detenidos también se encontraron cuatro equipos de radiocomunicación.

Las autoridades investigan la posible participación de la pareja en diversas actividades ilícitas.

Estas acciones forman parte de la estrategia “Escudo” para reforzar la seguridad en la ciudad.

Los detenidos, así como las armas, la droga, la camioneta y las motocicletas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.