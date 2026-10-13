Detienen a panameño; lo investigan por robos a casas en Chepevera

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público que determinará su situación jurídica

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Un hombre originario de Panamá fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente encontrarle seis bolsas con una sustancia sólida con características similares a la droga tipo cristal; además, es investigado por su probable participación en robos a casas habitación en la colonia Chepevera.

La detención de Kevin Fernando “N”, de 23 años, se registró alrededor de las 15:45 horas en el cruce de las calles Padre Mier y Martín de Zavala, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de prevención cuando observaron al joven presuntamente alterando el orden público e insultando a las personas que transitaban por el sector.

Al intentar tranquilizarlo, el hombre habría reaccionado de manera agresiva contra los uniformados, situación que derivó en su detención.

Durante una revisión, los policías presuntamente localizaron entre sus pertenencias seis bolsas de plástico tipo ziploc que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal, por lo que fue asegurado y trasladado ante las autoridades correspondientes.

Sin embargo, las investigaciones en torno al detenido también apuntan a su posible participación en una serie de robos a domicilios en la colonia Chepevera, al poniente de Monterrey.

Según la información proporcionada por la corporación, el hombre habría sido identificado por sus características físicas y su presunto modo de operar, por lo que las autoridades buscan establecer si está relacionado con otros hechos delictivos registrados en ese sector.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones por la presunta posesión de droga y su posible relación con los robos a casa habitación.

La detención se realizó como parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal para reforzar la seguridad y prevenir delitos en la ciudad.