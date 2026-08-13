Detienen a padre e hijo por homicidio ocurrido en Monterrey

Padre e hijo fueron detenidos por un homicidio ocurrido en 2024 en Monterrey; son señalados de desarmar a la víctima y dispararle con su propia arma.

Un padre y su hijo fueron detenidos por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, señalados como presuntos responsables de un homicidio ocurrido en octubre de 2024, en la colonia Ignacio Altamirano, en Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que los detenidos fueron identificados como Emilio “N”, de 38 años, y Emilio Raúl “N”, de 21, quienes enfrentan una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

La captura se realizó el martes 11 de agosto de 2026, cuando detectives de la Subdirección de Investigación de Homicidios ubicaron a ambos hombres en la vía pública, en calles de municipios del área metropolitana.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2024, cuando Cristian, de 29 años, llegó caminando a un domicilio ubicado sobre la calle Los Cristales, en la colonia Ignacio Altamirano.

La indagatoria establece que, al llegar al sitio, Cristian habría observado a Emilio “N” en el exterior del domicilio y se aproximó para presuntamente dispararle con un arma de fuego corta.

Sin embargo, Emilio “N” habría logrado esquivar la agresión y comenzó un forcejeo con el ahora fallecido. Durante la confrontación intervino Emilio Raúl “N”, señalado como hijo de Emilio “N”, quien presuntamente acudió en apoyo de su padre.

Según la Fiscalía, entre ambos habrían logrado desarmar a Cristian y, posteriormente, utilizaron la misma pistola que portaba para realizarle varias detonaciones.

Cristian murió como consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de proyectil de arma de fuego.

Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, los agentes investigadores documentaron la presunta participación y responsabilidad de los dos hombres, por lo que un juez giró las respectivas órdenes de aprehensión.

Emilio “N” y Emilio Raúl “N” fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedaron a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.