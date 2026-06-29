Detienen a padre e hijo por ataque armado en Ciénega de Flores

La autoridad señaló que, tras reiteradas amenazas, ambos hombres dispararon en contra de la víctima con un arma de fuego

Un Padre y su hijo fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que presuntamente atacaran a balazos a un vecino tras una disputa ocurrida en el municipio de Ciénega de Flores.

Capturan a padre e hijo acusados de tentativa de homicidio

Los detenidos fueron identificados como Jesús "N", de 50 años, y Jesús Guillermo "N", de 27, quienes fueron capturados en la vía pública dentro del área metropolitana de Monterrey y trasladados a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedaron a disposición de un Juez de Control.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el ataque ocurrió el 23 de noviembre de 2023 en la colonia Villas de Carrizalejo cuando la víctima, identificada como Luis, se encontraba conviviendo con vecinos al exterior de su domicilio, a dónde arribaron los ahora detenidos a bordo de un vehículo Nissan Tsuru y dispararon en su contra.

Según las indagatorias, entre la víctima y los presuntos agresores existían viejas rencillas derivadas de conflictos relacionados con un taller mecánico operado por los detenidos, quienes presuntamente estacionaban vehículos sobre la calle, obstruyendo el acceso a la vivienda del afectado.

La víctima sobrevivió al ataque

La autoridad señaló que, tras reiteradas amenazas, ambos hombres dispararon en contra de la víctima con un arma de fuego, provocándole lesiones graves en distintas partes del cuerpo para posteriormente escapar del lugar en el mismo vehículo.

Vecinos que presenciaron la agresión auxiliaron al lesionado y solicitaron una ambulancia, la cual lo trasladó a un hospital, donde recibió atención médica oportuna.