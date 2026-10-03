Detienen a otro implicado en robo a casa de Karely Ruiz

Detienen a otro presunto implicado en el robo a la casa de Karely Ruiz; Fiscalía busca a tres hombres más relacionados con los hechos.

Víctor “N” fue detenido por su presunta participación en el robo con violencia ocurrido en julio en la casa de Karely Ruiz, en San Nicolás.

La captura fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y policías municipales, tras trabajos de inteligencia, cruce de información y modelos científicos de identificación.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el detenido habría ingresado al domicilio junto con otros hombres, quienes sometieron a los habitantes para apoderarse de dinero, joyas y otros objetos de valor.

El atraco ocurrió durante la madrugada del 29 de julio, en un domicilio de la colonia Las Puentes, donde se encontraban Karely Ruiz, su esposo y su hija. La Fiscalía informó posteriormente que el monto de lo robado fue estimado en alrededor de 700 mil pesos.

Víctor “N” se suma a Guillermo “N”, de 30 años, quien fue detenido en agosto como presunto responsable del mismo robo. En ese caso, los investigadores localizaron huellas dactilares en objetos del domicilio que coincidieron con registros de la Fiscalía.

La investigación, sin embargo, continúa. La carpeta iniciada por el Ministerio Público permitió identificar a tres hombres más como probables participantes, por lo que ya fueron solicitadas órdenes de aprehensión para llevarlos ante la autoridad judicial.

La Fiscalía señaló que permanecerá atenta al desarrollo de las indagatorias para esclarecer el robo y detener a quienes resulten responsables.