Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones lo ubicaron en la vía pública, en calles de la colonia Joaquín Garza y Garza

Un segundo hombre fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un motociclista de 26 años, ocurrido el pasado 3 de noviembre en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Se trata de Johan Yair “N”, de 25 años, quien fue capturado mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones lo ubicaron en la vía pública, en calles de la colonia Joaquín Garza y Garza.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el crimen ocurrió en el cruce de Hacienda Santa Lucía y Hacienda San Sebastián, en la colonia Hacienda Santa Clara, primer sector. La víctima, identificada como Ángel, circulaba en motocicleta cuando presuntamente fue interceptada por Johan Yair y otro hombre, identificado como Jean Carlos “N”, de 24 años.

Según la investigación, ambos le reclamaron por asuntos relacionados con un grupo delictivo y lo amenazaron con un arma de fuego. Cuando el motociclista descendió de su vehículo e intentó escapar corriendo, presuntamente le dispararon, provocándole una herida en el tórax que le causó la muerte.

Jean Carlos “N” ya había sido detenido y notificado de una orden de aprehensión el pasado 11 de noviembre por estos mismos hechos, por lo que permanece en prisión preventiva.

Johan Yair “N” también fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de Control, mientras continúan las investigaciones del caso.