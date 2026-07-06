Detienen a otro adolescente por disturbios en el FIFA Fan Fest™

La captura fue resultado de labores de inteligencia y reconocimiento facial, luego de que las cámaras de videovigilancia del parque identificaran al menor

Un adolescente de 17 años fue detenido por su presunta participación en los disturbios registrados días atrás durante el FIFA FAN FEST realizado en el Parque Fundidora.

La captura fue resultado de labores de inteligencia y reconocimiento facial, luego de que las cámaras de videovigilancia del parque identificaran al menor como uno de los participantes en los hechos que derivaron daños a una boletera ubicada en uno de los accesos del parque.

De acuerdo con las autoridades, el joven fue localizado cuando circulaba a bordo de una motocicleta por calles de la colonia 2 de Mayo Fomerrey 20, en el municipio de Guadalupe.

Policías de Fuerza Civil realizaban un despliegue estratégico sobre el cruce de las calles Roble y Asteroide cuando detectaron a una motocicleta con características que coincidían con las obtenidas durante las investigaciones, por lo que le dieron seguimiento para marcarle el alta.

El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

Con esta detención, suman ya varios los implicados identificados y asegurados por los hechos violentos registrados durante el evento masivo.