Detienen a operador de tráiler con reporte de robo en Escobedo

Un hombre fue detenido en Monterrey luego de manejar un tráiler cuya caja cuenta con reporte de robo con violencia en Escobedo.

El operador conducía la pesada unidad sobre la avenida Revolución en su cruce con la calle Vascongadas en la colonia Contry.

Pero, gracias al personal del C4, lograron identificar un tractocamión marca International, color blanco, que arrastraba una caja seca del mismo tono, con reporte de robo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Monterrey que realizaban recorridos en la zona se movilizaron para buscar la unidad, interceptando al operador en el mencionado cruce.

Al revisar la placa de la caja, siendo esta 82UV6G del Servicio Público Federal, económico 53, les informan que tiene reporte de robo con violencia del pasado 20 de agosto, en la colonia Agropecuaria del Norte, en Escobedo.

El operador identificado como Juan José E., de 56 años de edad, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, quien deslindará responsabilidades.