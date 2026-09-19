Detienen a operador de tractocamión con reporte de robo

Elementos de PROXPOL y la AEI arrestaron a Irvin “N” en la carretera a Monclova cuando conducía la unidad con placas de acero.

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Un hombre que conducía un tractocamión con reporte de robo con violencia fue detenido en el municipio de Escobedo, tras un operativo coordinado entre elementos de PROXPOL y la Agencia Estatal de Investigaciones.

La intervención se realizó sobre la carretera a Monclova, en su cruce con el libramiento noreste.

De acuerdo con la información proporcionada, agentes del Departamento de Investigación de Robos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León daban seguimiento a la unidad, por lo que elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo se sumaron al despliegue.

El tractocamión transportaba placas de acero sobre una plataforma y finalmente fue interceptado por los agentes.

El operador fue identificado como Irvin “N”, de 30 años, originario de Chihuahua, quien quedó detenido.

La unidad contaba con un reporte de robo con violencia registrado el 17 de septiembre de 2026.

El detenido y el tractocamión quedaron a disposición de la autoridad estatal correspondiente, que continuará con las investigaciones.