Un cateo en la colonia Lomas de Monterrey dejó ocho detenidos, droga, laptops, celulares, 1,800 pesos y un predio bajo resguardo de la FGR.

Ocho personas fueron detenidas y se aseguraron sustancias con características de droga, equipo electrónico, dinero en efectivo y un inmueble durante un cateo ejecutado en Monterrey, Nuevo León, tras una denuncia anónima por presunto narcomenudeo y personas armadas.

Las diligencias derivaron de un reporte al sistema 089 y proveniente del Centro de Coordinación Integral, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) en el que se alertó sobre presuntas actividades ligadas al narcomenudeo y la presencia de sujetos portando armas de fuego en un domicilio de la calle Ramón García Chavarría número 2815, en Monterrey.

Con autorización de un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del CJPF NL, se cumplimentó la orden de cateo en el inmueble ubicado en esa misma dirección, en la colonia Lomas.

Imputados asegurados en la diligencia

Durante la intervención quedaron a disposición ministerial Roberto Iván de CDMX, Jorge Luis de Guanajuato, Alan de Jalisco, Francisco Aldair, Cristopher, Guillermo Eduardo, Jorge Eduardo y Luis Roberto.

Lo asegurado y resguardo ministerial

En el sitio se decomisó el inmueble cateado, siete bolsas de material sintético —seis transparentes y una transparente con negro— con vegetal verde y seco, una charola metálica multicolor con vegetal verde y seco, 11 envolturas con la leyenda Jellys que contenían gomitas y 21 recipientes de vidrio con una sustancia semilíquida amarilla.

Asimismo, las autoridades aseguraron una báscula digital gramera blanca, tres teléfonos celulares, identificaciones, dos computadoras laptop grises, una tablet, terminales bancarias, un comprobante de pago de agua y 1,800 pesos en efectivo, quedando los indicios y el procedimiento bajo el ámbito de la Fiscalía General del Estado y de las instancias participantes.