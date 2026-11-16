Estos presuntos delincuentes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica

Nueve hombres fueron detenidos por su probable participación en delitos contra el medio ambiente, luego de ser sorprendidos en tres intervenciones relacionadas con la acumulación y disposición irregular de basura en distintos sectores de Guadalupe, Nuevo León.

Estas detenciones se realizaron durante un operativo coordinado entre policías municipales y personal de Servicios Públicos, quienes recorrieron diferentes colonias para identificar puntos con acumulación de residuos y atender estas situaciones.

Detienen a nueve personas en tres colonias

La primera intervención ocurrió en un domicilio de la calle Guadalupe 214, en la colonia Crispín Treviño, donde los elementos municipales encontraron una considerable cantidad de basura acumulada. En el lugar fueron detenidos Juan Enrique, de 41 años; Juan Francisco, de 58; e Israel, de 21, quienes habitaban la vivienda.

En la colonia Balcones de San Miguel, debajo de un puente vehicular, fueron detenidos Jesús, de 57 años; Juan José, de 47; y Salvador, de 44, por acumular basura y muebles en desuso en la vía pública.

En una tercera intervención, en la colonia Unión Modelo, los policías sorprendieron a Humberto, de 79 años; Juan José, de 28; y Wilmer Antonio, de 28, cuando arrojaban basura y escombro en la vía pública.

Estos nueve hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos contra el medio ambiente.