Detienen a nueve hombres con armas largas en Dr. Coss, NL

Un operativo conjunto de Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional permitió la detención de nueve hombres armados en el municipio de Dr. Coss.

Lo anterior luego de que autoridades locales detectaron el ingreso de un presunto grupo armado a territorio de Nuevo León.

De acuerdo con información oficial, las acciones se derivaron de labores de inteligencia que llevaron a desplegar patrullajes estratégicos desde las primeras horas de este martes.

Fue en un área despoblada de Dr. Coss donde los elementos de seguridad localizaron al grupo de civiles armados. Al verse superados por las fuerzas federales y estatales, los sospechosos optaron por entregarse sin que se registrara algún enfrentamiento.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron:

9 hombres detenidos

9 armas largas

Cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico

Las corporaciones informaron que ningún elemento resultó lesionado y que la operación se desarrolló sin incidentes mayores.

La zona permanece resguardada con presencia policial, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del grupo y su posible relación con hechos delictivos en la región.

Este despliegue forma parte del Operativo Muralla reforzado en Nuevo León, particularmente en municipios cercanos a la frontera con Tamaulipas, con el objetivo de impedir el ingreso de grupos armados al estado.