Detienen a mujer y tres hombres con órdenes de aprehensión

Los hechos se llevaron a cabo en el municipio de Apodaca; los sujetos fueron arrestados por delitos contra la salud, robo con violencia, entre otros.

Elementos de Apodaca detuvieron a una mujer y tres hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, en distintos puntos del municipio.

La mujer, identificada como Sonia Guadalupe N., de 37 años, fue detenida inicialmente por quebrantamiento de sellos, al ser sorprendida en el interior de una vivienda asegurada por autoridades investigadoras y judiciales, en la colonia Noria Norte.

¿Cómo ocurrió la detención de Andrés Fernando N.?

En otro hecho, fue capturado Andrés Fernando N., de 34 años, quien era buscado por el delito de resistencia de particulares. Fue interceptado por conducir a exceso de velocidad e intentar darse a la fuga en el cruce de la avenida del Triunfo Poniente y la calle Wagner, en la colonia Residencial Los Robles.

¿Qué delitos enfrenta Juan Ernesto N.?

En una tercera acción, fue detenido Juan Ernesto N., de 25 años, en el cruce del bulevar Carlos Salinas de Gortari y la calle Melchor Ocampo, en el centro de Apodaca.

El hombre fue interceptado por tripular una motocicleta sin placas, además de mostrarse agresivo. Al verificar sus datos, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de metanfetamina.

¿Qué se sabe del cuarto detenido?

Finalmente, fue arrestado Cristian Alexis N., de 33 años, quien intentó huir al notar la presencia policial en las calles Acatlán y Cuquio, en la colonia Noria Norte.

El detenido portaba una réplica de arma de fuego y un dispositivo de radiofrecuencia. Además de resistirse al arresto, tenía vigente una orden de aprehensión por robo con violencia.