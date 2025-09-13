Detienen a mujer y hombre con arsenal en Linares

La pareja intentó escapar con las armas largas y fueron alcanzados por los uniformados dejando las armas tiradas en el suelo

Elemento de fuerza civil realizaron la detención de una pareja y el aseguramiento de Arsenal en una comunidad en Linares.

Fue en el ejido el 10 donde realizaron la detención los elementos de fuerza civil en recorridos por la comunidad donde observaron a un hombre y a una mujer portando armas largas.

La pareja intentó escapar con las armas largas y fueron alcanzados por los uniformados dejando las armas tiradas en el suelo.

En el aseguramiento y la detención el hombre manifestó que lo contrataron para cuidar armamento y equipo.

Las autoridades inspeccionaron el área y localizaron entre la maleza un bulto cubierto con cobijas que contenían el arsenal y equipo balístico.

En el lugar fue asegurado una motocicleta itálica 125 así como 16 armas largas 16 chalecos balísticos 11 fornituras 11 cascos balísticos 11 cargadores 172 cargadores para arma larga y 987 municiones.

La pareja detenida y el Arsenal asegurado fue puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la República.