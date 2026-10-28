Detienen a mujer tras romper vidrio de negocio en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando visualizan a una femenina quien les hace señas pidiéndoles su ayuda.

Por presuntamente arrojar una piedra al vidrio de un negocio de muebles y quebrarlo, una mujer fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 00:15 horas en Colegio Civil y Madero, donde fue capturada Diana Verónica “N”., de 45 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando visualizan a una femenina quien les hace señas pidiéndoles su ayuda.

Al entrevistarse con la víctima, les mencionó que una mujer, quien se encontraba a varios metros, de manera intencional le había causado daños al vidrio del negocio de nombre “La Gran Fábrica de Muebles”.

Ante esto la ahora detenida trata de huir, pero es capturada metros más adelante.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo que se implementa en la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor tranquilidad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.