Detienen a mujer tras presunto robo en tienda departamental

Una joven fue detenida en Vista Hermosa, Monterrey, tras presuntamente robar mercancía de una tienda departamental y salir sin pagar.

Una joven de 26 años fue detenida por policías de Monterrey, luego de que presuntamente intentara salir de una tienda departamental con mercancía oculta en una mochila, en la colonia Vista Hermosa.

La detención de Arely Jazmín “N” ocurrió en el interior de una sucursal de Lefties, ubicada en Plaza Galerías Monterrey, en el cruce de las avenidas Insurgentes y Bolivia.

De acuerdo con el reporte, elementos municipales acudieron al establecimiento tras recibir un aviso del C4 sobre un robo a negocio.

Al llegar, personal de seguridad señaló a la mujer, quien presuntamente había escondido mercancía entre sus pertenencias.

Al revisar la mochila negra que llevaba consigo, los oficiales localizaron 22 chamarras para dama y un paquete de caletas, con un valor aproximado de 12 mil 300 pesos.

La joven fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.