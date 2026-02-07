Detienen a mujer responsable de homicidio en Escobedo

Una mujer que fue sorprendida robando en un domicilio, con ayuda de una persona acabó con la vida del hombre que la descubrió y denunció

Nancy “N”, también identificada como Yancy “N”, de 33 años de edad, fue detenida por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre identificado como Alejandro, de 29 años, ocurrido en el municipio de Escobedo.

La detención fue realizada el 5 de febrero de 2026 por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en la vía pública, en calles de la colonia Valle de Escobedo.

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 9 de agosto de 2023, en la calle 15 de la colonia Palmiras Residencial, también en General Escobedo.

Ese día, la víctima sorprendió a la ahora detenida y a otra mujer presuntamente robando objetos de un domicilio, por lo que ambas huyeron del lugar.

Posteriormente, Alejandro habría informado lo sucedido al propietario del domicilio y acudió a interponer una denuncia.

Horas más tarde, la mujer regresó al sitio acompañada de un hombre armado, y al localizar a la víctima en la vía pública, le reclamó por haberla reportado.

Según la indagatoria, la detenida señaló a Alejandro y dio la indicación a su acompañante para que le disparara con un arma de fuego corta.

Tras la agresión, ambos huyeron del lugar, mientras que la víctima resultó con lesiones graves por impacto de bala.

El hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, días después, el 20 de agosto de 2023, se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.

Tras su captura, Nancy “N” fue internada en un Centro de Readaptación Social Femenil Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control, quien continuará con el proceso para esclarecer el móvil de los hechos y determinar su situación legal.