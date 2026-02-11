Detienen a mujer presuntamente por robar artículos en tienda Zara

Una mujer originaria de Venezuela fue captada in fraganti cuando metía playeras y perfumes de la tienda departamental en Galerías Monterrey

Una mujer de origen venezolano fue detenida después de presuntamente robar varios artículos de una tienda departamental ubicada en una plaza comercial de Monterrey.

Los hechos se registraron este lunes a las 21:00 horas en el centro comercial Galerías Monterrey ubicado en la colonia Vista Hermosa.

La mujer fue captada in fraganti por el guardia de seguridad de la tienda Zara cuando ingresó al negocio, y empezó a meter playeras y perfumes en una mochila, para después salir del establecimiento.

El guardia de seguridad retuvo a la mujer, recuperando el productor del robo, y posteriormente dio aviso a las autoridades.

Elementos de la Policía de Monterrey atendieron el reporte de auxilio y detuvieron a la mujer.

La mujer originaria de Venezuela fue identificada como Leiserwil Alfrengerly M. de 21 años, misma que fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

¿Cómo se clasifica el robo en Nuevo León?

El robo de mercancía en una tienda departamental se sanciona bajo el delito genérico de robo simple. La pena depende del valor de lo robado, con sanciones que van desde 6 meses de prisión y multa moderada hasta varios años en prisión y multas más altas si la mercancía tiene un valor elevado o existen agravantes como violencia o amenazas.

Sanciones según el valor de lo robado

El artículo 367 del Código Penal local describe cómo se sanciona el robo simple:

Valor menor a 200 cuotas: pena de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 40 a 100 cuotas.

Valor entre más de 200 y hasta 700 cuotas: pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 250 cuotas.

Valor mayor a 700 cuotas: pena de 5 a 15 años de prisión y multa de 250 a 500 cuotas.