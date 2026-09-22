Detienen a mujer por violencia familiar en Pesquería

Policías municipales capturaron a la agresora en la colonia Valle de Santa María tras ser observada golpeando a la menor.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería detuvieron a una mujer por presunta violencia familiar, en agravio de una adolescente de 16 años de edad, en la colonia Valle de Santa María.

Los hechos ocurrieron en el sector Turín de esa colonia.

Los policías de proximidad atendieron este reporte de agresión.

Los guardianes del orden observaron a una mujer agrediendo físicamente a la adolescente, quien solicitó el apoyo de los oficiales.

Ante eso y el señalamiento de la menor de edad, fue detenida Azalea “N”, de 38 años de edad.

La mujer quedó a disposición de la autoridad para determinar su situación jurídica.

Como parte de la atención integral, se trabajó de manera coordinada con personal del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Pesquería, que brindó atención y le dio resguardo a la víctima.

La pequeña fue canalizada ante la Procuraduría de la Defensa del Menor, para garantizar su protección y el seguimiento a su caso.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería mantiene la coordinación interinstitucional para atender de manera inmediata los casos de violencia familiar y salvaguardar la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.