Detienen a mujer por robos a tiendas de conveniencia en Guadalupe

Ambas personas quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones.

Una mujer identificada como objetivo prioritario por su presunta participación en robos a tiendas de conveniencia fue detenida junto con un hombre, en posesión de 38 dosis de narcóticos, en el municipio de Guadalupe.

Los detenidos fueron identificados como Alondra Berenice “N” de 20 años y Óscar Uriel “N” de 29.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, la detención ocurrió en el cruce de Juan de la Barrera y Nicolás Bravo, en la colonia Niños Héroes.

Los oficiales observaron a la pareja caminando por la zona; sin embargo, al notar la presencia de las patrullas, ambos comenzaron a correr, por lo que fueron interceptados metros más adelante.

Durante una inspección, los policías les encontraron 15 dosis de cristal, 23 de marihuana y una báscula gramera.

Ambas personas quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones.