Detienen a mujer por robo tipo fardero en tienda de Monterrey

Detienen en Monterrey a mujer por robo de ropa y bolsas valuadas en 23 mil 754 pesos en tienda departamental en Cumbres.

Tras ingresar a una tienda departamental y apoderarse de diversos artículos, una mujer fue detenida por la policía de Monterrey.

Se trata de Yadira Myolett “N” de 31 años, quien presuntamente se apoderó de un valor de 23 mil 754 pesos en prendas de vestir y bolsas para dama en la colonia Cumbres Octavo Sector.

El robo tipo fardero, se registró en Paseo de las Estrellas y Alejandro de Rodas, cuando los uniformados realizaban un recorrido vigilancia; después personal de la Central de Radio les reporta una mujer realizando un robo en proceso.

A la llegada de los oficiales, se entrevistan con uno de los guardias de seguridad, quien señaló a Yadira “N” como la persona que llegó como cliente. Mencionó que anduvo por los diversos departamentos, introduciendo ropa entre sus pertenencias y al darle seguimiento, visualiza que se sale sin pagar la mercancía, por lo que la alcanza.

Luego de pedirle el ticket de pago y al no mostrárselo, solicitó el apoyo de los policías, ya que salía sin pagar la mercancía, previo a las compras del buen fin. Después de un conteo, se percataron que fue un total de 23 mil 754 pesos en ropa diversa, bolsas, chamarras, entre otras cosas.

Ahora Yadira Myolett “N” quedó a disposición del Ministerio Público.