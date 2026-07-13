Detienen a mujer por robo en tienda departamental de Monterrey

Tras una inspección, los oficiales aseguraron seis mochilas con un valor aproximado de 5 mil 945 pesos, motivo por el cual fue detenida

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendida robando mercancía de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa.

Detienen a presunta responsable de robo en tienda departamental

La detenida fue identificada como Liliana “N”, de 34 años, quien fue capturada en un establecimiento localizado sobre la avenida Insurgentes, en su cruce con Bolivia.

De acuerdo con el informe policial, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron un reporte del C4 sobre un robo a negocio. Al arribar al sitio, personal de seguridad de la tienda les informó que la mujer había ingresado como cliente y presuntamente tomó varias mochilas y porta laptops, ocultándolos en un bolso rojo para intentar salir sin pagar.

Al ser confrontada por los empleados y solicitarle el comprobante de compra, la mujer presuntamente adoptó una actitud agresiva e intentó abandonar el establecimiento, por lo que se solicitó el apoyo de la Policía.

Tras una inspección, los oficiales aseguraron seis mochilas con un valor aproximado de 5 mil 945 pesos, motivo por el cual fue detenida.

Investigan su posible relación con otros robos

Las autoridades informaron que la mujer también es investigada por su presunta participación en otros robos cometidos en la misma tienda.

Liliana “N” quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.