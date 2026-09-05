Detienen a mujer por robo en tienda de Plaza Fiesta San Agustín

Guardia de seguridad del establecimiento detectó a la mujer cuando presuntamente sustraía mercancía, por lo cual realizó el reporte a la Policía de San Pedro

Al ser señalada por presuntamente sustraer mercancía sin pagar de una tienda de ropa, una mujer de 27 años, identificada como Nancy “N”, fue detenida por elementos de Policía de San Pedro en Plaza Fiesta San Agustín.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado sobre la avenida Diego Rivera, en la colonia Residencial San Agustín Primer Sector, donde los policías atendieron el reporte de una persona retenida por personal de seguridad.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con un guardia de seguridad, quien señaló a Nancy “N” como la persona que presuntamente había sustraído mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Ante estos hechos, la mujer fue detenida, se le informaron sus derechos y posteriormente fue trasladada a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.