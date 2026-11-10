Detienen a mujer por robo de seis pantalones en Zara de San Pedro

Abril “N” fue detenida por elementos de la Policía de San Pedro, tras ser señalada por robar mercancía de una tienda de ropa en Plaza Fiesta San Agustín

Los hechos se registraron luego de que elementos policiales recibieran un reporte del C4 sobre una persona retenida por personal de seguridad del establecimiento, localizado sobre la avenida Diego Rivera, en la colonia Residencial San Agustín, Primer Sector.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con un guardia de seguridad, quien señaló a la mujer como la presunta responsable de sustraer seis pantalones de mezclilla de la marca Zara, sin realizar el pago correspondiente.

Ante el señalamiento, los policías procedieron con la detención de Abril “N”, de 20 años de edad, por su probable participación en el delito de robo a negocio.

Posteriormente, la joven fue trasladada a las instalaciones del C2 de San Pedro, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.