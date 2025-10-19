Detienen a mujer por robo de ropa en tienda de Monterrey

Una mujer fue detenida por oficiales tras presuntamente sustraer diversas prendas de vestir de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa

Una mujer fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey tras presuntamente sustraer diversas prendas de vestir de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa.

La señalada fue identificada como Daniela B., de 18 años y originaria de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en la tienda Liverpool de la avenida Insurgentes y Bolivia.

Durante un recorrido de vigilancia, elementos municipales recibieron el reporte vía C4 de un robo a negocio y acudieron al sitio. Personal de seguridad informó que la mujer ingresó como clienta y fue observada tomando mercancía de manera sospechosa, por lo que fue seguida a distancia.

Al ser cuestionada, no pudo acreditar la posesión de las prendas ni mostró ticket de compra. En la revisión se le encontraron 20 artículos de vestir con un valor aproximado de 25 mil 608 pesos, que llevaba ocultos en un bolso.

La detenida fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesta a disposición del Ministerio Público. Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la administración municipal para reforzar la seguridad y reducir delitos.