Detienen a mujer por robo a tienda de conveniencia

Una mujer fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey luego de presuntamente asaltar una tienda de conveniencia en la colonia Los Cedros, utilizando un recado amenazante para exigir dinero a la cajera.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:20 horas en el cruce de Zapopan y San José, donde se ubica una sucursal de Seven Eleven.

Según el reporte, la detenida, identificada como Virginia H., de 41 años, habría despojado a la empleada de 870 pesos en efectivo antes de intentar huir.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron la alerta del C4 sobre el robo en proceso. Al llegar al lugar, la cajera, de 24 años, señaló a una mujer que se alejaba como la responsable del asalto.

Los oficiales iniciaron la persecución y lograron interceptarla a dos calles de distancia, en el cruce de San José y Tsunga. Durante la revisión, le encontraron el dinero presuntamente sustraído.

La víctima relató que la mujer entró al local y le entregó un recado donde le exigía el dinero, amenazándola con hacerle daño si intentaba cualquier otro movimiento. Tras entregarle el efectivo, la joven logró pedir ayuda.

La corporación informó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal para reforzar la seguridad y reducir los índices delictivos.

Virginia H. fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.