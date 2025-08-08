Detienen a mujer por robar más de dos mil pesos en chocolates

Al intentar salir del lugar sin pagar, fue interceptada por los guardias de seguridad, quienes solicitaron el apoyo de la policía a través del 911

Elementos de la policía de Guadalupe detuvieron a una mujer acusada de sustraer mercancía de una tienda de autoservicio, donde presuntamente intentó llevarse 20 paquetes de chocolates ocultos entre sus prendas.

La detenida fue identificada como María de Jesús, de 45 años, y el monto de lo robado fue de aproximadamente dos mil 200 pesos.

El robo ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Pablo Livas y Santa Rosa de Lima, en la colonia Santa María.

Según el reporte, personal de seguridad del negocio detectó a la mujer en actitud sospechosa y la sorprendió ocultando los productos en la zona de dulcería.

Al intentar salir del lugar sin pagar, fue interceptada por los guardias de seguridad, quienes solicitaron el apoyo de la policía a través del 911.

Entre los artículos sustraídos se encontraban nueve bolsas de chocolates de seis piezas cada una, así como 11 bolsas de chocolates tipo mini.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, acusada del delito de robo simple.