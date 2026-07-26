Detienen a mujer por presunto robo en tienda de Monterrey

La empleada, de 30 años, relató que la mujer ingresó al establecimiento, tomó un bote de agua y un refresco, se dirigó a la caja y la amenazó con un cutter

Una joven de 18 años fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey cuando presuntamente intentaba cometer un robo con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en el Centro de la ciudad, donde habría amenazado a la empleada con un cutter para exigirle el dinero de la caja.

La detenida fue identificada como Nahomi “N” y fue capturada en el cruce de las calles 5 de Mayo y Escobedo.

Al arribar al establecimiento, los policías observaron que la presunta responsable intentó escapar al percatarse de la presencia de la patrulla; sin embargo, fue interceptada y detenida antes de salir del negocio.

La empleada, de 30 años, relató que la mujer ingresó al establecimiento, tomó un bote de agua y un refresco de los enfriadores y posteriormente se dirigió a la caja para pagar. En ese momento, presuntamente sacó un cutter con el que la amenazó para exigirle el dinero.

La trabajadora respondió que la llave de la caja se encontraba en la bodega y, al dirigirse hacia ese lugar, aprovechó para solicitar el apoyo de la Policía. Minutos después, los oficiales llegaron al sitio y aseguraron el arma blanca.

Tras su detención, Nahomi “N” quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.