Detienen a mujer por presunto robo de ropa en tienda de San Pedro

Guardias de seguridad de una plaza comercial sobre la avenida Diego Rivera retuvieron a la sospechosa y la entregaron a los oficiales.

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía de San Pedro, luego de que fuera señalada por presuntamente sacar varias prendas de una tienda sin pagar, en el interior de un centro comercial.

Los hechos ocurrieron en una tienda de ropa de este centro comercial, ubicado sobre la avenida Diego Rivera, en la colonia Zona San Agustín, donde los policías acudieron tras recibir el reporte de una persona retenida por personal de seguridad.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con un guardia del establecimiento, quien señaló a Regina “N”, de 23 años, como la presunta responsable de haber tomado mercancía de la tienda sin realizar el pago que correspondía.

Ante el señalamiento, la joven fue detenida y trasladada a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro señaló que continuará atendiendo los reportes y realizando labores de vigilancia para prevenir este tipo de hechos en establecimientos comerciales del municipio.