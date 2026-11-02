Detienen a mujer por presuntas amenazas con cuchillo en Guadalupe

Las autoridades señalaron que la intervención tuvo como objetivo proteger la integridad de la mujer, de los elementos policiales y de los ciudadanos

Una mujer de 34 años fue detenida por elementos de la Policía de Guadalupe luego de protagonizar una situación de riesgo en calles de la colonia Guadalupe Chávez, donde presuntamente amenazaba a personas con un cuchillo.

De acuerdo con el reporte, los elementos policiacos recibieron un llamado de alerta del C4 y se trasladaron hasta la calle Salomón Cortés, donde localizaron a la mujer portando un arma blanca.

Policías utilizan un Taser para desarmarla

Al intentar acercarse para controlar la situación, la mujer presuntamente se abalanzó con el cuchillo en dirección a uno de los oficiales, por lo que, ante el riesgo inmediato, un mando policial utilizó un dispositivo electrónico de control (Taser) para someterla y desarmarla.

Gracias a la intervención, la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

Detenida queda a disposición del Ministerio Público

La detenida fue identificada como Hilaria Judith, de 34 años, quien posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que la intervención tuvo como objetivo proteger la integridad de la mujer, de los elementos policiales y de los ciudadanos que se encontraban en el lugar.