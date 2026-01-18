Detienen a mujer por presunta violencia familiar en Escobedo

El caso trascendió luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa maltrato contra un menor de edad

Una mujer fue detenida por elementos de Proxpol Escobedo y es investigada por su presunta participación en un caso de violencia familiar en contra de su hijo menor de edad, hechos que generaron atención de las autoridades municipales y estatales.

La detenida fue identificada como Anel Aide “N”, de 35 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la investigación y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

¿Cómo se originó el caso de presunta violencia familiar?

El caso trascendió luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa un presunto acto de violencia familiar contra un menor de edad, ocurrido en la colonia Praderas de San Francisco, en el municipio de Escobedo.

Tras la difusión del material audiovisual, autoridades municipales activaron los protocolos de atención correspondientes, con el objetivo de verificar la situación y salvaguardar la integridad del menor involucrado.

¿Qué autoridades intervinieron tras la denuncia?

Elementos de la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) actuaron de manera inmediata para la localización del domicilio donde presuntamente ocurrieron los hechos. La intervención permitió ubicar al menor y aplicar las medidas de protección establecidas.

Derivado de estas acciones, se procedió a la detención de la mujer señalada y al resguardo del menor, conforme a los lineamientos legales vigentes en materia de protección a la infancia.

¿Cuál es la situación del menor de edad?

El niño, de 1 año y dos meses de edad, fue puesto bajo resguardo del Área de la Defensoría del Menor del DIF de Escobedo, donde recibe atención y seguimiento especializado.

De acuerdo con la información oficial, el menor se encuentra bajo la custodia del DIF Municipal, mientras continúan las investigaciones para determinar las condiciones en las que será garantizada su seguridad e integridad.

¿Qué acciones siguen en el proceso legal?

Las autoridades informaron que se está procediendo conforme a los protocolos de actuación establecidos, priorizando en todo momento el interés superior del menor. El caso permanecerá bajo análisis de las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad de Escobedo reiteró que el municipio mantiene una política de cero tolerancia al maltrato infantil y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que ponga en riesgo a niñas, niños o adolescentes.