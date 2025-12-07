Detienen a mujer por homicidio ocurrido en Cadereyta

La autoridad señala que, tras una discusión, William “N” habría agredido a la víctima con un objeto contundente, provocándole lesiones

La Fiscalía General de Justicia detuvo a Yamileth “N”, de 25 años, luego de estar presuntamente relacionada con la muerte de un hombre en Cadereyta.

La captura se registró en la vía pública de la colonia Zacatecas, en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Yamileth “N” presuntamente acompañaba a William “N”, detenido anteriormente, cuando se encontraron en la vía pública con un hombre de 34 años, con quien existían rencillas previas.

La autoridad señala que, tras una discusión, William “N” habría agredido a la víctima con un objeto contundente, provocándole lesiones por las cuales fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La pareja presuntamente huyó del lugar después del incidente.

La persona detenida fue ingresada a un Centro de Readaptación Social Femenil Estatal, donde quedó a disposición de un juez.