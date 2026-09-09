Detienen a mujer por homicidio calificado en Monterrey

Mayra 'N' presuntamente participó en el asesinato de un hombre debido a rencillas relacionadas con temas de drogas, el pasado mes de mayo

Una mujer de 47 años fue detenida mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 60 años, ocurrido el pasado 30 de mayo en Monterrey.

La detenida, identificada como Mayra “N”, fue ubicada y capturada el 6 de septiembre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones sobre la vía pública, en calles de la colonia Urdiales.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios, el crimen ocurrió en el cruce de las calles Tlatelolco y Mar Adriático, en la colonia Unidad Modelo, donde la víctima, identificada como Juan, fue atacada con un arma de fuego.

Las indagatorias establecieron que el hombre se encontraba en el sitio cuando pasó una camioneta en la que viajaba Mayra “N” junto con otros sujetos.

Al reconocerlo debido a rencillas anteriores relacionadas con temas de drogas, presuntamente redujeron la velocidad del vehículo para dispararle y posteriormente escapar del lugar.

Tras el reporte de la agresión, autoridades acudieron al sitio y confirmaron la muerte del hombre.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó que falleció a consecuencia de lesiones craneoencefálicas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

La mujer quedó internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, mientras continúa el proceso correspondiente.